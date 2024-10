Lo colpisce con un pugno e gli strappa la collana d'oro, smascherato rapinatore 22enne

Fermo, 20 ottobre 2024 - Aveva atteso il momento propizio, lo aveva colpito con un pugno facendolo cadere in terra, poi gli aveva strappato di dosso la collanina d’oro ed era fuggito. Il rapinatore, però, ha dovuto fare i conti i carabinieri che, a distanza di due mesi, sono riusciti a smascherarlo. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, al termine di una meticolosa attività investigativa per reprimere il fenomeno dei reati predatori, hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo un pregiudicato marocchino di 22 anni, autore di una rapina ai danni di un giovane fermano. L’attenta analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, nonché la presenza di testimoni, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire la dinamica dell’episodio consumatosi a fine agosto all’altezza del lungomare nord di Porto San Giorgio. Il rapinatore, dopo aver aggredito con un pugno la vittima e averlo fatto cadere a terra, si era impossessato della collanina in oro indossata al collo dal giovane fermano. Purtroppo la collanina trafugata, nonostante le ricerche dei militari dell'Arma, non è stata mai rinvenuta.