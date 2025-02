Pretende soldi dai proprietari del residence e aggredisce i poliziotti, arrestato

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 2 febbraio 2025 - In stato di alterazione psicofisica si è presentato dai proprietari di un residence, pretendendo il pagamento di una somma di denaro per presunti servizi lavorativi svolti ed ha iniziato a stazionare all’interno del giardino della struttura, ribadendo che non se ne sarebbe andato finché non avesse ricevuto Il dovuto. A quel punto, uno dei proprietari, preoccupato dalle minacce e dallo stato di agitazione di quell’individuo, ha allertato la polizia, che è intervenuta subito sul posto. L’uomo, però, non ha voluto sentire ragioni ed ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti che, alla fine, sono riusciti ad immobilizzarlo, ad ammanettarlo e ad arrestarlo. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio, all’interno di un residence di Porto Sant’Elpidio, in via Ravenna, e protagonista della scorribanda è stato un uomo del posto. Erano da poco passate le 17.30 quando l’esagitato si è presentato nella struttura ricettiva con la pretesa di essere pagato. Alla risposta negativa dei proprietari, invece di andarsene, si è posizionato nel giardino con nessuna intenzione di spostarsi. All’arrivo degli agenti della squadra volante della questura di Fermo, che hanno cercato di convincerlo ad allontanarsi, l’uomo è andato su tutte le furie e si è scagliato contro i poliziotti. Solo dopo una lunga e violenta colluttazione, in cui è stato necessario anche l’uso dello spray al peperoncino, gli agenti sono riusciti a neutralizzare l’uomo e a trarlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.