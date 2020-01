Montegiorgio, 6 gennaio 2019 - Sempre più protagonista nel mondo dello spettacolo. Carlotta Maggiorana, dopo aver conquistato la corona di Miss Italia nel 2018, sarà protagonista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La nota trasmissione televisiva, che andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 8 gennaio, potrà fregiarsi della presenza di una Miss Italia che ha infranto numerosi record.

Montegiorgese doc, Carlotta Maggiorana, ha sempre rimarcato in ogni occasione il suo forte legame con le Marche e il Fermano, divenendo fra le altre cose portavoce di numerose manifestazioni e legate al territorio. Come spesso accade Miss Italia, è solo un trampolino per mettere in mostra le capacità personali delle reginette, così è stato anche per Carlotta Maggiorana, che ha compiuto 28 anni pochi giorni fa, la quale ha sempre manifestato il suo interesse per il mondo dello spettacolo e del cinema. Finalmente è arrivata l’occasione di partecipare ad uno dei reality show più seguiti dal pubblico italiano, il Grande Fratello Vip appunto, che quest’anno vedrà protagonisti nella casa personaggi come Paolo Ciavarro (figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi), Fabio Testi, Antonella Elia, Fernanda Lessa, Rita Rusic, Pago, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez. A loro si aggiungeranno figure di spicco delle prime edizioni del Grande Fratello: Salvo Veneziano, il marchigiano Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Per tutti i marchigiani e fermani in particolare, la presenza di Carlotta Maggiorana, sarà un motivo in più per seguire il programma e votarla.

