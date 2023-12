Si cerca la ‘sosia’ di Isabella D’Este Gonzaga: via al casting a Ferrara

Ferrara, 18 dicembre 2023 - Al via i casting per il Carnevale degli Este di Ferrara, la straordinaria festa in maschera che tornerà in città, dopo quattro anni di pausa, nelle giornate del 10 e dell'11 febbraio. La prossima edizione del carnevale estense sarà dedicata alla personalità di Isabella d'Este Gonzaga, primogenita di Ercole I d'Este ed Eleonora d'Aragona, nata nel maggio 1474, nonché simbolo di emancipazione femminile. Ferrara è adesso alla ricerca di una figura femminile che possa assumere il ruolo della giovane marchesa mantovana. Ecco come partecipare ai casting.

Chi è Isabella D’Este Gonzaga

Il Carnevale ripercorrerà le tappe salienti della vita di Isabella durante il Rinascimento, che partecipò al suo primo carnevale insieme alla madre nel febbraio del 1476, a 2 anni di età non ancora compiuti. La giovane marchesa crebbe nell’ambiente di corte ferrarese tra poesia, musica e danza; attività di solito riservate ai maschi. Per questo, oggi più che mai la figura di Isabella D’Este Gonzaga come protagonista del carnevale ferrarese può dare un messaggio di libertà. La donna ha saputo infatti sfidare le ideologie, rompere i muri di una società patriarcale e misogina, per rivendicare la propria autonomia.

Requisiti di partecipazione

Si cercano ragazze con capelli biondi e mossi, occhi chiari, volto tondo e fisico slanciato, età compresa tra 17-22 anni e tra 35-40 anni. Per assumere il ruolo della marchesa è inoltre necessario non essere affiliate a una Contrada, avere esperienza in ambito di danza (gradita ma non necessaria) e assomigliare a Isabella d'Este, come i ritratti del tempo ce la restituiscono. Per interpretare Isabella, saranno scelte due donne tra i 17-22 anni e tra 35-40 anni.

Come partecipare ai casting

Tutte le interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione al casting entro le 12 dello stesso 21 dicembre, alla mail: info@paliodiferrara.it o telefonando al numero 0532751263, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, indicando le proprie generalità e allegando alla domanda una foto e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. La selezione si terrà giovedì 21 dicembre, a partire dalle 19, nella sede dell’associazione “Ferrara la città del Cinema” (Palazzina ex Mof, corso Isonzo 137).

Date del Carnevale estense

Il carnevale degli Este tornerà i prossimi 10 e 11 febbraio, ma si preannunciano diversi appuntamenti già a partire dal 13 gennaio, data d'inizio degli eventi.