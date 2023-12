Casting in Emilia Romagna per due importanti film: come partecipare

Bologna, 18 dicembre 2023 - Si torna a girare in Emilia Romagna. Per due importanti film, le cui riprese inizieranno a gennaio e febbraio 2024, si cercano nuove figure da inserire nel cast. Ecco come partecipare e quali sono i requisiti.

Ciak si gira in Emilia Romagna: tutto quello che c'è da sapere sul casting di due importanti film

Casting film Adriatica

Per il nuovo film di Greta Scarano, prodotto da Groenlandia con il sostegno della Emilia Romagna Film Commission, sono aperti i casting per figurazioni speciali e comparse residenti in Romagna. In particolare, si cercano: - donne e uomini 18 /50 anni - donne e uomini 18/60 anni che sappiano cantare, ballare e/o suonare uno strumento - donne e uomini 18/50 anni, caratteristi particolari per cover band dei Neri per caso Le riprese del film inizieranno a gennaio. Tutte le persone interessate devono inviare 2 foto recenti (intera e primo piano), con data, luogo nascita, indirizzo di residenza o domicilio e numero di telefono, all’indirizzo e-mail vania.arcangeli@gmail.com. Il lavoro è retribuito.

Casting per opera prima

Per la prossima opera prima prodotta da Wildside, nota casa di produzione del Gruppo Freemantle, si cercano: - Bimba dai 4 ai 6 anni con cadenza emiliano-romagnola - Ragazzo dai 14 ai 16 anni con cadenza emiliano-romagnola e patente per il motorino Il film sarà girato a Marina di Ravenna a febbraio 2024. I genitori dei ragazzi interessati a partecipare ai casting dovranno mandare all’indirizzo paternalcasting@gmail.com: nome e cognome del minore, data di nascita, comune di nascita e residenza, altezza e cellulare del genitore.

Inoltre, è necessario allegare in un’unica mail: 2 foto recenti (primo piano e figura intera), un breve video di presentazione (massimo 1 minuto), e la liberatoria di immagina (scaricabile da qui: https://tinyurl.com/mrfxwkv7)