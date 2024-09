C’è lo Sbaracco, caccia all’affare: "Sarà una giornata tutta da vivere"

Ferrara, 29 agosto 2024 – Sabato a Cento torna lo Sbaracco, una manifestazione che è ormai entrata a far parte della tradizione settembrina e che rappresenta anche un ultimo momento per fare acquisti con forti sconti. Se da una parte è una kermesse attesa dai cittadini per poter fare affari, dall’altra è un momento importante per la città perché offre un ulteriore respiro al commercio di vicinato centese, che da anni lotta con tenacia contro la crisi. Uno Sbaracco che viene annunciato dagli stessi commercianti, mentre della Fiera, al momento, si sa soltanto che sarà inaugurata il 4 settembre.

Nel frattempo, per questo sabato i commercianti si stanno preparando, annunciando l’iniziativa su tutti i loro canali. Lo Sbaracco in centro storico sarà dunque occasione, da mattina fino a mezzanotte, di fare shopping di qualità nei negozi del centro storico. Vedrà inoltre via Cremonino chiusa, con tavoli per gustare le proposte degli esercenti e la musica della Prosecco Blues Band, oltre alle tante altre attività che organizzeranno punti di intrattenimento, ma soprattutto proporranno prezzi accattivanti da non lasciarsi scappare. "È un momento molto atteso – dice Lucia Fiocchi, presidente del Comitato Cento in Vetrina –, una giornata di festa per i commercianti protagonisti dalla mattina a sera, animazione in via Cremonino e via Provenzali. Si uscirà sulle strade e i protagonisti saranno i commercianti. Ci sarà anche il ristorante della Benedetto e sarà una giornata tutta da vivere in centro storico". E in piazzale Bonzagni sarà già attivo anche il luna park che proseguirà anche per i giorni della Fiera.

Per lo Sbaracco e poi per la Fiera sarà necessario chiudere strade, fare deviazioni alla circolazione e istituire deroghe per i residenti. È dunque istituito il divieto di sosta e di circolazione in piazzale Bonzagni da oggi fino al 9 settembre, e fino al 12 settembre per piazza Guercino e corso Guercino (tratto da via IV Novembre a via Galletti), Viale Bonzagni (da via Baruffaldi a via Malagodi) con inversione del senso di marcia per i residenti da via Ugo Bassi, via Matteotti tratto da via Baruffaldi a corso Guercino, via Provenzali, piazza Cardinal Lambertini, via Provenzali/Malagodi fino all’intersezione con via Donati, piazzale Rocca (tratto da viale Bulgarelli a via Galletti) fino al 14 settembre e le strade interessate allo Sbaracco del 31.