Lo scrittore Enrico Brizzi da Libraccio con ’Due’

Martedì 8, alle 18 da Libraccio a Ferrara, Enrico Brizzi presenta ’Due’ (HarperCollins); dialoga con l’autore Paolo Panzacchi. A trent’anni dalla pubblicazione di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, uno dei più grandi bestseller della letteratura italiana, Brizzi regala un nuovo viaggio nel mondo di Alex e Aidi, i protagonisti che hanno emozionato tre generazioni di lettori. Cos’è successo dopo la loro separazione? La risposta è questo sorprendente romanzo a due voci, tenero e feroce come la stagione elettrica dei diciott’anni, con tutti i dolori, le domande e le sorprese che porta con sé. Enrico Brizzi, nato a Bologna nel 1974, ha esordito appena ventenne con il romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, stampato originariamente in appena duecento esemplari e trasformatosi in uno dei massimi casi editoriali della narrativa italiana del XX secolo. Dal tenebroso Bastogne alla trilogia fantastorica aperta da L’inattesa piega degli eventi, dal memoir La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco al ciclo degli Psicoatleti, ispirato ai suoi cammini attraverso l’Italia e l’Europa, Brizzi si è dimostrato un autore completo e dalla voce inconfondibile. Con HarperCollins ha pubblicato La primavera perfetta (2021) ed Enzo. Il sogno di un ragazzo (2023).