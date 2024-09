A Ponte parte la Festa dell’Unità. Stasera De Pascale e Bonaccini, il primo settembre c’è Schlein

Stasera alle 18 alla presenza del segretario provinciale Nicola Minarelli si apre la Festa dell’Unità di Ferrara che, come da tradizione degli ultimi anni, si terrà in Piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. ’Diamo gambe ai nostri valori’ è lo slogan scelto per identificare un ideale percorso che vuole valorizzare le radici del pensiero democratico per tradurle in un’alternativa concreta e vicina alle persone. Alle 18 l’inaugurazione, che avrà come sfondo lo sport, alle 21 saranno il segretario regionale Luigi Tosiani, il candidato del centro sinistra alle elezioni regionali Michele de Pascale e l’europarlamentare Stefano Bonaccini ad aprire il ricco programma politico della dodici giorni di appuntamenti per la Festa. Tanti gli appuntamenti: da Emanuele Fiano, che sarà a Ferrara domani, con un incontro su ’Valori, principi e idee per un nuovo agire politico’ alla segretaria nazionale Elly Schlein domenica 1 settembre alle 17.30. Il programma proseguirà lunedì 2 settembre con un incontro sul tema del lavoro e di come questa sia la vera sfida dei territori. Martedì 3 settembre si parlerà del No al premierato, mercoledì 4 di Comunità Energetiche dal punto di vista dei consumatori e delle imprese, giovedì 5 sarà la volta della deputata Laura Boldrini e di Franco Grillini per parlare di diritti, venerdì 6 dell’Europarlamentare Elisabetta Gualmini e della Deputata Sara Ferrari, con loro la Portavoce regionale della Conferenza delle Donne Democratiche dell’Emilia Romagna Marcella Zappaterra, per l’incontro ’Donne, Pace, Europa’. Sabato 7 sarà la serata dedicata a Giacomo Matteotti per ricordarne il centenario della morte, domenica 8 la chiusura, con un incontro per parlare della contrarietà all’autonomia differenziata con un particolare focus su sanità e salute a cui parteciperà l’Assessore al Bilancio della Regione Paolo Calvano. Tanto spazio sarà dedicato al buon cibo, con il ristorante sempre aperto dalle 19, (con possibilità di asporto) che proporrà piatti tipici e opzioni per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine, una scelta che gli organizzatori hanno voluto realizzare con determinazione perché anche a tavola prevalga l’inclusività. Insieme al programma politico, un programma di intrattenimento che spazia da diverse Rock band a due serate dedicate al ballo liscio, con dj set a chiudere quasi tutte le serate. Accanto all’immancabile corner per la raccolta firme contro la Legge sull’Autonomia differenziata, presente ogni sera, inaugura quest’anno uno spazio libreria gestito in collaborazione con Librerie Coop.