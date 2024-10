Abbandono scolastico, progetti per combatterlo

Undici laboratori co-curricolari pomeridiani, oltre cento studenti protagonisti, il coinvolgimento delle professionalità dei docenti dei tre indirizzi: questi gli ingredienti, abbinati ai fondamentali fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che l’Istituto di istruzione superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi utilizza nella ricetta finalizzata a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sviluppando la motivazione allo studio. "Già dalla settimana in corso – viene spiegato in una nota dall’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Pierlia Stimolo – inizieranno i primi laboratori che si articoleranno in modo intensivo e vedranno gli studenti fermarsi a scuola per cinque pomeriggi".

Ecco nel dettaglio, quali saranno le attività che vengono proposte per ciascun indirizzo. Sette i laboratori che sono proposti dall’indirizzo Enogastronomia: il laboratorio di Pasticceria, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze, proporrà l’utilizzo degli impasti e delle creme di base per creare i dessert, mentre quello di Cucina Gourmet vedrà gli iscritti delle classi terze e quarte realizzare piatti gourmet con l’utilizzo di prodotti a chilometro zero, valorizzando le tipicità del territorio. La preparazione di bevande calde e lo studio della caffetteria moderna saranno protagoniste del laboratorio di Caffetteria, rivolto agli studenti delle classi prime, mentre la frequenza di "Latte Art" prevede lo studio teorico per la realizzazione di cappuccini con i disegni base; l’arte della Mixology per la preparazione e la realizzazione di cocktail è al centro del laboratorio omonimo.

Un vero e proprio magazine di viaggio, cultura e turismo è al centro del laboratorio di Editoria turistica, così come lo studio dell’accoglienza del cliente in lingua inglese è protagonista di English for hospitality management. Due, invece, sono i laboratori co-curricolari dell’indirizzo M.A.T. (Manutenzione e assistenza tecnica): quello Cad per acquisire le tecniche del disegno tradizionale e avanzato, e quello di Saldatura dei materiali. Infine, dall’indirizzo I.T.E (Indirizzo Tecnico economico per il turismo) emerge un’attenzione alla lingua tedesca e alla lingua spagnola attraverso un laboratorio di "Teatro e Lingua". Questi, dunque, gli argomenti degli undici laboratori organizzati dall’Istituto superiore di Lido degli Estensi, che andranno ad arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze di studentesse e studenti che vi prenderanno parte. Diverse proposte che, come detto, hanno l’obiettivo di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sviluppando la motivazione allo studio.

Valerio Franzoni