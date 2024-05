Addio a Perelli, l’artista delle chiese

Se n’è andato all’età di 83 anni Giorgio Perelli, artista di grande talento. A soli 8 anni iniziò con un pezzo di carbone a disegnare sul muro il ritratto della nonna. Il risultato fu talmente straordinario che padre e zio rimasero sbalorditi dalla sua bravura. Dipingere e disegnare era naturale per lui, a soli 12 anni, col maestro Capuzzo presentò la sua prima mostra. Perelli amava ripetere che la vendita delle opere non era il suo obiettivo "ma dipingere come espressione interiore, perché anche in un semplice paesaggio si può cogliere l’essenza di Dio". Realizzò, gratuitamente, grandi quadri per le chiese di Gallura, Fiscaglia, del Rosario e di San Martino a Codigoro.