Summer Experience in piazzetta Trepponti con la festa della musica

Due saranno gli appuntamenti a Comacchio, organizzati in occasione della Giornata Europea della Musica e inseriti nella rassegna di eventi estivi Comacchio Summer Experience. Il primo sarà giovedì alle 21.30, nell’ambito della rassegna "Sonate al chiaro di luna": in piazzetta Trepponti si terrà la Festa della musica che vedrà protagoniste le orchestre scolastiche degli Istituti comprensivi di Comacchio, Porto Garibaldi, Mesola (plesso di Mesola, Bosco Mesola e Goro) e Codigoro (plesso di Lagosanto) che hanno preso parte al progetto MusicAscuola, curato dalla Civica Scuola di Musica. Special guest sarà il Bruskers Guitar Duo. Venerdì, sempre alle 21.30 ai Trepponti, sarà protagonista il violinista Alberto De Meis, noto come "il violino che incanta l’anima": un grande della musica contemporanea, con un repertorio ricco di espressività e sonorità uniche e che ha collaborato con grandissimi artisti. Sicuramente un appuntamento imperdibile, nella cornice offerta daun luogo simbolo della città lagunare. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito.