Al Castello oltre duemila persone: "La riapertura è un successo"

Grande successo del Castello Lambertini di Poggio Renatico appena inaugurato che per le due Giornate Fai di Primavera è divenuto meta per 2150 persone, tra le quali l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, accompagnate dagli studenti dell’Aleotti alla scoperta di questo prezioso immobile guarito dal sisma. Sono stati, infatti, i ragazzi della 2A e 4A dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio "Aleotti" di Ferrara, a fare da ciceroni ai tantissimi visitatori che con la loro presenza così copiosa hanno confermato, come detto dal sindaco Daniele Garuti, l’attrattività anche turistica del luogo che unisce la storia, i segni del sisma ma anche la modernità espressa nella nuova torre. La professoressa Paola Di Stasio, responsabile del progetto e il professor Alessandro Tagliati, che l’ha coadiuvata, ritengono che l’esperienza vissuta sia stata arricchente, stimolante, altamente formativa, e permesso ai ragazzi di uscire dalle proprie aule per scoprire il piacere di assaporare e tramandare agli altri le bellezze del nostro territorio. Anche la Dirigente dell’Istituto Francesca Apollonia Barbieri, si è complimentata con gli studenti Gli studenti dell’"Aleotti" hanno illustrato ai visitatori le peculiarità di Castello Lambertini, grazie anche al Dirigenti Tecnici comunali Gianni Rizzioli e Samantha Gessi e, presente, anche il sindaco di Poggio ma anche molti primi cittadini dei comuni limitrofi. "Per i visitatori della zona si è trattato di un ritorno alle origini, di un tuffo nei ricordi di quando il castello di Poggio Renatico era agibile – dicono dalla scuola- molti hanno rivissuto il trauma del sisma del 2012 e hanno provato una grande gioia nel potere essere con protagonisti di un momento di rinascita e di affermazione del desiderio di andare avanti e trasformare le avversità della vita in una grande opportunità. In più i visitatori hanno scoperto la storia del castello, i progetti architettonici e ingegneristici del passato e quello ultimo, il valore intellettuale e la ricchezza culturale, raccontata direttamente dagli studenti i quali, protagonisti e soggetti attivi, sembravano essere vissuti da sempre fra quelle antiche mura". Ospite d’eccezione l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Laura Guerra