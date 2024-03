Alloro e sicurezza all’Università. Lotta al degrado e cani antidroga. Tesi di laurea sulla polizia locale

Simona Filannino e Vanessa Zanirato sono le neo dottoresse che martedì si sono presentate davanti alla commissione del dipartimento di Giurisprudenza di Unife, conseguendo la laurea triennale in operatore dei servizi giuridici, argomentando le tesi incentrate sull’attività della polizia locale di Ferrara. I lavori delle laureate erano intitolate rispettivamente ‘Sicurezza urbana e polizia locale - Il caso di Ferrara’ e ‘Al lavoro è un collega - Il benessere dei cani poliziotto nella tutela della sicurezza urbana’. Le due ragazze, tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, hanno scelto di svolgere il loro tirocinio curriculare alla polizia locale Terre estensi. Il corpo ha fornito loro l’argomento per la discussione finale delle tesi. Filannino e Zanirato hanno affermato che l’esperienza maturata durante il loro tirocinio ha rinforzato il già formato convincimento di approdare a una vita lavorativa in divisa nel prossimo futuro. Simona Filannino ha esposto la stretta correlazione tra presenza assidua delle divise sul territorio e decremento del degrado. Dissertando di sicurezza, la neolaureata ha sviluppato i concetti di microcriminalità, di vandalismo, di deturpazione di luoghi pubblici; elementi, questi, che contribuiscono a creare un clima di disordine urbano, per contrastare il quale è stato fondamentale attuare un piano di controllo, di presenza e di repressione dei reati in ogni loro forma. Ha parlato di droga sequestrata e di zone nevralgiche sottratte all’illegalità e non ha risparmiato di richiamare al dovere civico il cittadino.

Vanessa Zanirato ha invece introdotto la sua tesi dissertando del benessere degli animali, del loro essere senzienti, ragionando sull’utilitarismo e la morale, oltre all’evoluzione del diritto. Ha menzionato quindi Aaron, Chloe e Foras, i cani poliziotto antidroga in forze alla polizia locale, percorrendo le fasi dell’addestramento mediante il gioco, del servizio e del rapporto simbiotico tra il cane ed il conduttore. A conclusione delle discussioni, entrambe hanno ringraziato il comandante Claudio Rimondi e il commissario Daniela Fini.

"Faccio le mie congratulazioni alle due neo dottoresse – è il commento del vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi – che hanno brillantemente portato a termine i loro studi. Il futuro appartiene ai giovani, come dico sempre. Spero che la fine del loro percorso sia anche l’inizio di una brillante carriera".