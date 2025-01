’Amerikatsi’ di Goorjian, una favola ironica e delicata

La rassegna del ’Cinema Boldini in sala Estense’ entra nel vivo con una settimana ricca di film d’autore, in cui storie di appartenenza, legami e resilienza si alternano sul grande schermo. Stasera alle 21, ’Amerikatsi’ fa compiere un viaggio allo spettatore in Armenia, attraverso il racconto di Charlie, un uomo che torna nella sua patria dopo anni di esilio negli Stati Uniti. Diretto, scritto e interpretato da Michael A. Goorjian, il film è una favola ironica e delicata sull’appartenenza e la riscoperta di sé, in un contesto dove il passato e il presente si incontrano attraverso il filtro di una finestra, tra speranze e disillusioni. Dal ritorno di un uomo alla sua terra natale, all’incontro con il regista di un’opera italiana intensa e viscerale, fino alla proiezione di uno dei capolavori più influenti della storia del cinema, ogni serata promette emozioni e riflessioni

indimenticabili. ð: 0532241419