Angelo Pintus porta ‘Una brutta persona’

Da Stasera mi butto, in duo con il comico Max Vitale, a numerose trasmissioni Mediaset, come Guida al campionato. Da Colorado, in cui propone inizialmente la rubrica Sfighe (parodia del programma di approfondimento sportivo Sfide), al tour 50 sfumature di Pintus che supera le 150 date.

Comico e imitatore, in due parole Angelo Pintus che approda oggi e domani alle 21 al teatro Nuovo di Ferrara (piazza Trento e Trieste). In programma anche la data di domenica alle 15.30. Il comico porta in scena il suo spettacolo intitolato ‘Una brutta persona’. Angelo Pintus si è esibito al Teatro Antico di Taormina e all’Arena di Verona. Dopo lo straordinario successo ottenuto con ‘Destinati all’estinzione’, ‘Non è come sembra’ e ‘Bau’, Pintus torna in scena con il suo nuovo spettacolo. ‘Una brutta persona’ porta sulla scena quattro microfoni con personaggi che commentano di volta in volta le sue trovate. Si passa da Papa Francesco a un diavolo che alla fine è pure un po’ simpatico, il ragazzino che parla solo nel linguaggio incomprensibile della musica trap per arrivare alla commentatrice dal piglio sempre severo.

Uno show tutto ð 0532 1862055.