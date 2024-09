Attraversa-Menti, nato il triangolo della cultura

BONDENO

"Le previsioni parlavano di finire i lavori a dicembre. Invece siamo a settembre e da ieri tutti i contenitori culturali sono tornati pienamente operativi: oggi festeggiamo una seconda giovinezza per il nostro "triangolo della cultura"". Così il sindaco, Simone Saletti, nella cerimonia inaugurale che ha posto fine al progetto "Attraversa-Menti" da 1 milione di euro che ha coinvolto gli edifici della Casa della Musica, di Spazio29 e dell’area cortiliva in comune con la Biblioteca Comunale "L. Meletti". "Si tratta sicuramente del taglio del nastro più atteso dell’anno per la nostra comunità – ha ribadito poi Saletti – adesso abbiamo edifici e spazi comuni migliorati dal punto di vista energetico e della fruibilità". Parole cui ha fatto eco l’assessore alle politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri: "I fabbricati sono più belli e sicuri, ma è grazie alle realtà che li animano se possiamo vantare servizi culturali e ricreativi. Grazie quindi ad Auxing Scuola di Musica Bondeno, a Spazio29-La Locomotiva e al personale tutto della Biblioteca, con una menzione particolare ai centri estivi che hanno festeggiato la fine delle attività".