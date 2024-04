Audizioni a giovani artisti con la Scuola di Musica

Ferrara Film Orchestra apre le audizioni a giovani musicisti in collaborazione con AMF Scuola di Musica Moderna di Ferrara, questo in vista dell’8° Music film Festival di Ferrara previsto dal 23 al 30 novembre e di altre date in fase di definizione. I destinatari del progetto sono giovani musicisti maschili e femminili, performer maschili dai 18 fino ai 35 anni di età. Al fine di perseguire questo obiettivo, i responsabili dell’iniziativa hanno ora programmato delle audizioni. Le selezioni sono proposte per i seguenti strumenti: 2 violini, 1 viola, 1 chitarra elettrica e classica, 1 tromba, 1 trombone, 1 tastiera. Inoltre, si cercano anche 2 cantanti/performer maschili di musical. Le audizioni, a numero chiuso, si svolgeranno domenica 12 maggio 2024 presso AMF Scuola di Musica Moderna di Ferrara, ente partner dell’Associazione Musicfilm, con orario che sarà comunicato per e-mail a ciascun aspirante.