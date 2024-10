Avis e influenza. Vaccino gratis per i donatori

Avis Provinciale informa che è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita per i donatori di sangue e plasma, grazie alla collaborazione dell’Azienda Usl che ha messo a disposizione di Avis una fornitura di vaccino tetravalente. All’unità di raccolta di Corso Giovecca 165, i donatori potranno effettuare la vaccinazione in concomitanza con la donazione di sangue o plasma, previa prenotazione. I donatori che desiderano vaccinarsi in una giornata diversa da quella della donazione potranno farlo, sempre previa prenotazione, all’unità di raccolta di Ferrara tutti giorni di apertura dalle 11.45 alle 12.30 e i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.15. In questo caso, si ricorda che occorre osservare un periodo di sospensione di 48 ore, dopo il vaccino, per poter effettuare la donazione.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il sito web https://ferrara.avisemiliaromagna.it, tramite email a ferrara.provinciale@avis.it, oppure telefonando al numero 0532.209349. Nei punti di raccolta della provincia, le Avis comunali organizzeranno aperture straordinarie dedicate alla vaccinazione, della cui calendarizzazione verrà al più presto data informazione ai donatori tramite i canali di comunicazione dell’associazione. Si ricorda che la vaccinazione può essere effettuata, sempre in maniera gratuita, anche rivolgendosi al proprio medico di famiglia esibendo il tesserino di iscrizione all’Avis.