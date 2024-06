Ferrara, bambino di 8 anni morto travolto da un trattore guidato dal padre

Ferrara, 5 giugno 2024 – Tragedia nel Ferrarese. Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore in un parcheggio privato in una zona di campagna, alle porte della città. Alla guida del mezzo c’era il padre. A quanto si apprende, secondo la prima ricostruzione l'uomo stava manovrando il trattore per far passare l'altro figlio in motorino e non si è accorto della presenza del piccolo.

Il fatto è successo poco dopo le 19 in una zona di campagna, fra Porotto e Vigarano Mainarda.

Le condizioni del bambino sono apparse subito critiche. Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118. Disperato il tentativo di salvargli la vita, ma il piccolo non ce l’ha fatta ed è morto durante il trasporto in ospedale, a causa delle ferite riportate. Sul posto anche la polizia: gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e le circostanze in cui sono avvenuti i fatti.

Alla fine di maggio una tragedia simile sempre nel Ferrarese: a perdere la vita un bambino di 5 anni colpito dal trattore nella campagna tra Argenta e Portomaggiore. Era una domenica di gioia, poi l’incidente: il mezzo agricolo ha investito il piccolo. Immediati i soccorsi: si era alzata in volo anche l’eliambulanza che in un disperato tentativo di salvare il bambino, lo aveva trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Ma le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi ai soccorritori. Appena giunto al nosocomio, è stato deciso il ricovero nel reparto di rianimazione, ma il suo cuoricino ha smesso di battere poche ore dopo.