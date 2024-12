Bilancio, i dubbi delle Consulte: "C’è poca attenzione alle frazioni"

Non è positivo il voto delle Consulte al bilancio di previsione 2025 presentato dall’amministrazione Accorsi, soprattutto per i pochi interventi previsti nelle frazioni. Partendo dal capoluogo, il primo no. "Il volume dei documenti forniti e i tempi di consegna rendono difficile una revisione integrale e approfondita e necessità di ulteriori chiarimenti - così viene spiegato il voto negativo di Cento - inoltre molte osservazioni avanzate a suo tempo dalla Consulta non sembrano essere state prese in considerazione". Poi le frazioni. "A Bevilacqua tre contrari e 4 astenuti - dicono - Il bilancio non contiene nulla che riguarda la nostra frazione nonostante durante l’anno siano state fatte diverse richieste tra qui, la più importante è la riqualificazione di via Lamborghini. Vi sono anche piccoli lavori richiesti ma anche questa volta la frazione resta inascoltata". Molti dubbi anche a Renazzo. "Cinque contrari, 3 favorevoli, 1 astenuto - spiegano - Se per tenere i conti in ordine si aumentano le tasse (aliquota Irpef al massimo) non va bene. Forse i soldi spesi per fare il giornalino potevano essere spesi diversamente? Diversi consultori lamentano il fatto che, come consulta, siamo poco considerati. Segnaliamo cose da fare, ma non sempre vengono poi recepite e risolte dall’amministrazione". Dopo due anni di parere favorevole, arriva la bocciatura anche per XII Morelli. "Avevamo dato fiducia all’Amministrazione - dicono - Purtroppo l’analisi sul 2025 non prenderà la strada intrapresa negli anni precedenti, nel senso che per due anni abbiamo chiesto la risoluzione di diverse problematiche, ma ad oggi questo non è avvenuto. Permangono ancora problemi legati agli allagamenti, di viabilità e di sicurezza stradale, con i ripristini dei danni da maltempo del 2023, alla vivibilità urbana e sulla manutenzione del patrimonio comunale. La cittadinanza è stanca di sentire sempre risposte che a prima vista sono risolutive, poi a distanza di mesi, non se ne vedono gli esiti e anche noi consultori troviamo difficoltà a dare risposte alla popolazione". E il voto di astensione con uno negativo raccolto anche a Reno Centese. "Sottolineiamo anche stavolta la mancanza di investimenti sulla nostra frazione che non viene mai menzionata nella presentazione del bilancio previsionale - esprimono disagio - notiamo poi che si faranno investimenti di efficientamento energetico presso gli altri impianti sportivi mentre la situazione più che mai critica dell’impianto di Reno non ha ancora tempi certi. Da esprimersi Alberone e Corporeno.

Laura Guerra