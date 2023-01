Blitz al Gad, marijuana sequestrata Rimpatriati due nigeriani irregolari

di Federico Di Bisceglie Dal Gad al centro storico. Controlli a tappeto, denunce, sanzioni e addirittura due rimpatri. L’attività del Nucleo anti-degrado della Polizia Locale, negli ultimi giorni, è stata particolarmente intensa e ramificata in tutta la città. Ma andiamo con ordine. Piazzale Giordano Bruno, cuore del quartiere Giardino. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno proceduto al controllo di dieci persone di nazionalità nigeriana, intente a fumare e bere alcolici. Gli uomini del nucleo anti degrado si sono insospettiti a causa del forte odore di droga. L’ufficiale ha chiamato i rinforzi: tre pattuglie. Cinque uomini, da identificare, sono stati accompagnati in Questura. Fra questi, uno è stato sanzionato per consumo di stupefacenti e un altro per false generalità. Sorte diverse, invece, per altri due nigeriani che, il giorno successivo, sono stati accompagnati al centro di permanenza per i rimpatri di Torino dopo che si sono visti emettere due provvedimenti di espulsione, poiché irregolari sul territorio. Parcheggiatori abusivi. Avviciniamoci al centro storico. Piazza Travaglio. Sempre due cittadini di nazionalità nigeriana sono stati poiché colti sul fatto da una squadra di agenti della Polizia Locale. Portate in questura, le due persone di 34 e 40 anni sono state sanzionate e, le somme percepite in...