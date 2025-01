Botte ai carabinieri, il ragazzo è già libero

Udienza ieri mattina per i due arrestati l’altro giorno a Copparo. Il giudice convalidava i due arresti fissando per entrambi l’udienza per il 10 febbraio. Il ragazzo, 24 anni, torna libero. L’uomo di 50 anni è stato sottoposto all’obbligo di firma. I due erano stati fermati per un controllo. Per nascondere la droga che avevano in auto e a casa, avevano aggredito i carabinieri. La serata dei due protagonisti della vicenda si era conclusa con un doppio arresto. Nella rete due uomini di Copparo, il ragazzo di 24 anni incensurato e un 50enne già noto alle forze dell’ordine, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.