Brucia un materasso. Paura in una casa

Momenti di paura sabato sera in piazza Sacrati per un incendio che ha interessato un appartamento, fortunatamente vuoto. A parte i danni tra le mura di casa, l’episodio non ha avuto gravi conseguenze, ma ha creato attimi di apprensione in una zona del centro in quelle ore piena di persone, sia in strada che nei locali. L’allarme è scattato intorno alle 23. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo uscire dall’abitazione in questione. Giunti sul posto, i pompieri sono entrati e hanno scoperto che le fiamme erano partite da un materasso. Una volta domato il rogo sono stati svolti tutti gli accertamenti finalizzati a chiarire le cause all’origine dell’accaduto.