Buoni libro in ritardo: li anticipa il Comune

Quel ritardo della Regione sui ‘buoni libro’ che non fa indietreggiare il comune di Bondeno. Le famiglie che hanno richiesto il rimborso anche alla Regione sono ancora scoperte. Serve ancora tempo, evidentemente, per sapere se quella richiesta è stata accolta. Ecco dunque che il Comune ‘tampona’ e con una delibera pubblicata sull’albo pretorio ha deciso che "si impegna a erogare il contributo comunale non appena sarà definito l’importo del contributo regionale" e invita "le famiglie interessate a tenere d’occhio eventuali comunicazioni ufficiali per ulteriori dettagli sull’erogazione dei fondi".

Non è tutto: "In caso di doppia domanda – si deduce dalle delibere di giunta – il contributo comunale sarà calcolato come differenza tra la spesa sostenuta dalla famiglia e il contributo regionale ricevuto, garantendo così un supporto adeguato a chi ne ha più bisogno". Il Comune di Bondeno infatti, come ogni anno, ha approvato una delibera che prevede l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei libri di testo destinato agli alunni iscritti alla prima classe degli Istituti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado per l’anno scolastico 2024-2025. Questa iniziativa rappresenta un importante sostegno per le famiglie, in un periodo in cui le spese scolastiche possono gravare notevolmente sul bilancio domestico. I dettagli del contributo sono noti. Secondo quanto stabilito dalla delibera, le famiglie degli alunni delle scuole medie potranno beneficiare di un contributo massimo di 150 euro, mentre per gli studenti delle scuole superiori l’importo salirà fino a 300 euro. I contributi sono erogati a coloro che presenteranno domanda.

Ma i canali sono due: sia al comune di Bondeno che alla Regione Emilia-Romagna, attraverso il portale ER.GO. In particolare, sono stati identificati a Bondeno 4 alunni della scuola secondaria di primo grado e 2 della scuola secondaria di secondo grado che hanno già presentato domanda ammissibile. La spesa complessiva prevista per il bonus libri è di 1200 euro, già disponibile nel bilancio comunale. Ma succede che ci si trovi di fronte sia al contributo regionale ancora in attesa, che a quello comunale che è già certo. La Regione Emilia-Romagna infatti ha stabilito, tramite la DGR n. 1531 del 8 luglio 2024, che il contributo regionale per i libri di testo sarà di 173 euro per le famiglie con un ISEE fino a 10.632,94 euro e di 109 euro per quelle con un ISEE compreso tra 10.632,95 e 15.748,78 euro. È importante notare che, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse statali, questi importi potrebbero essere aumentati. Contributi importanti per il sostegno alle famiglie e il diritto all’istruzione, anche se l’anno scolastico è iniziato da più di quattro mesi e le famiglie hanno anticipato i soldi per acquistare i libri. In attesa del contributo.

