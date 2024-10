Carlo Scarpa, l’omaggio della città: "Un ponte tra Oriente e Occidente"

Dall’ultima proiezione a New York approda a Ferrara ’Il padiglione sull’acqua’, dalla regia di Stefano Croci e Silvia Siberini. Il docufilm indaga la figura di Carlo Scarpa, famoso architetto veneziano scomparso in Giappone nel 1978, all’apice della sua carriera, mentre ripercorreva misteriosamente i tragitti del poeta errante nipponico Matsuo Bassho. "Carlo Scarpa è sempre stato il punto di riferimento per gli studenti e gli appassionati di architettura di vario genere non solo a Venezia – ha sottolineato Natascia Frasson, dirigente del servizio Beni Monumentali del Comune, alla presentazione dell’evento – e vedere questo film sarà sicuramente un’emozione molto forte poiché nella pellicola ritroviamo la sua arte e la sua passione per il Giappone, ma anche un viaggio estetico e poetico".

Fare la punta alla matita è l’inizio del lavoro e della progettazione. È questa una piccola anteprima di ciò che si vedrà in sala, con la narrazione che si sviluppa lungo il filo di una domanda, quella sul senso della bellezza. La possibilità di questa riflessione accomuna qui le opere scarpiane e l’estetica tradizionale giapponese. "I due giovani registi bolognesi – prosegue il presidente della Fondazione degli Architetti di Ferrara, Monica Graziina – sono rimasti folgorati dalle opere di Scarpa tanto da intraprendere, anch’essi, un viaggio alla scoperta del Giappone, della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni che nella pellicola vengono narrate attraverso l’architettura". Conclude Daniela Mandrioli, referente della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti Ppc Ferrara: "Si tratta di una sorta di ponte fra oriente e occidente attraverso le impressioni suggerite dal filosofo giapponese Ryosuke Ohashi, la narrazione si sviluppa lungo il filo di una domanda, la domanda sul senso della bellezza". La proiezione, gratuita e aperta alla cittadinanza, è in programma per il prossimo venerdì, a partire dalle 20.30 alla Sala Estense. Curatori del progetto sono la Fondazione degli Architetti di Ferrara e l’Ordine degli Architetti Ppc di Ferrara, in collaborazione con il Comune. Alla serata saranno presenti i registi Stefano Croci e Silvia Siberini e al termine della proiezione sarà possibile confrontarsi con loro e con Guido Pietropoli, allievo di Carlo Scarpa. Quest’occasione costituisce un omaggio della città al grande architetto.

Federica Achilli