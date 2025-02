"Case, i prezzi vanno calmierati"

Gianluca Canella accoglie con favore la presenza degli studenti a Ferrara. "Si tratta – afferma – di una cosa positiva per tutti, popolano la nostra città e permettono di farla conoscere a chi viene da fuori ed apprezzarla ancora di più". Canella si sofferma sul tema degli alloggi. "Senza dubbio quello degli appartamenti in affitto per gli studenti è stato uno dei temi più dibattuti anche a Ferrara. Ci sono situazioni con prezzi alti, che mettono in difficoltà questi giovani. Magari sarebbe opportuno intervenire per ‘calmierare’ i prezzi e renderli maggiormente affrontabili. E’ importante anche incentivare i servizi per loro".