"Casumaro perde la Consulta nel silenzio dell’amministrazione"

"Alcune settimane fa, la maggioranza dei Consultori della Consulta Civica di Casumaro, hanno rassegnato le proprie dimissioni in massa, causando la caduta della stessa, perché anche tutti gli altri candidati in coda, hanno rifiutato la surroga.

Si è conclusa nel peggiore dei modi, l’avventura di una Consulta Civica che anni fa, aveva portato voce al Paese, ma soprattutto aveva ottenuto che la frazione fosse considerata alla pari del Capoluogo". Inizia così l’intervento della capogruppo di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone, che rincara la dose.

"Tutto ciò è avvenuto nell’assordante silenzio di questa amministrazione e del presidente della Consulta Civica, che anziché capire le ragioni di quanto accaduto, hanno cercato di coprire i fatti non parlandone con gli interessati, continuando a snobbare la frazione. Nessuno si è posto il problema o ha avuto la sensibilità di attivarsi con i cittadini per capire quali fossero le loro esigenze. Nessuno si è posto il problema dei tanti disservizi e delle false promesse fatte in campagna elettorale.

na fra tutte, il polo sanitario che ad oggi rimane chiuso, senza il Centro Prelievi perso a causa dei personalismi del Pd, senza la biblioteca comunale, senza la delegazione comunale, senza le associazioni di categoria.

Casumaro, un paese che ad oggi non ha il pediatra di comunità e neanche il medico condotto.

Un paese, che non offre servizi per anziani e bambini, costretti a dover fare km per un esame del sangue o semplicemente per raggiungere il medico curante. Un Paese, con gli stradelli della Partecipanza completamente disastrati e pericolosi, con le strade rotte e senza segnaletica orizzontale e quella verticale danneggiata.

Non era questo che meritava Casumaro, non era questo che meritavano tutte le altre frazioni, non era questo che era stato proposto ai cittadini da questa amministrazione quando ha cercato i voti senza un programma elettorale".