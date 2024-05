Intelligenza artificiale, commercialisti a confronto

La sezione di Ferrara dell’Associazione Nazionale Commercialisti ha organizzato, nei giorni scorsi, un seminario approfondito sul tema della digitalizzazione negli studi professionali, realizzato in collaborazione con Euroconference e con il patrocinio di Teamsystem. L’evento si è rivelato un’occasione preziosa per esplorare le opportunità che l’intelligenza artificiale offre ai professionisti del settore contabile. Durante il seminario, Stefano Dovier, dottore commercialista e revisore legale, ha condiviso le sue approfondite conoscenze sul processo di digitalizzazione, mettendo in luce i benefici tangibili che la tecnologia moderna apporta agli studi professionali. Melissa Farneti, specialista di Teamsystem, ha arricchito l’incontro mostrando concretamente come l’intelligenza artificiale possa semplificare i processi contabili. "L’entusiasmo e l’interesse dimostrati dai partecipanti - così Alberto Carion, presidente di Anc Ferrara (foto) – evidenziano quanto sia cruciale per i professionisti del settore rimanere al passo con i tempi".