C’è la StraFerrara

Una domenica in centro per la ‘StraFerrara’. La manifestazione è organizzata dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara. La manifestazione prevede la partenza e l’arrivo in corso Martiri della Libertà stamattina, sono previsti due percorsi di 6 e 13 km tra le mura e il centro storico. Una domenica che segnerà un’altra tappa importante per la StraFerrara, poiché l’evento si prepara a raggiungere numeri record di partecipanti, oltre 3mila iscritti. Tra i partecipanti attesi, spiccano i nomi di Salvatore Bettiol, noto mezzofondista italiano, e di Luciano Mazzanti e Fausto Molinari, ex atleti di spicco che hanno confermato la loro presenza. La StraFerrara 2024 sarà caratterizzata da tre griglie di partenza: una per i podisti, una per i camminatori e una per le persone con gli amici a quattro zampe. Dalle 6 alle 15 in corso Martiri della Libertà divieto di circolazione e di fermata a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati per l’allestimento delle strutture. Invece dalle 9.30 fino al termine manifestazione in corso Giovecca senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d’Oro verso la stazione ferroviaria. Nella corsia riservata al percorso di gara sarà consentita la circolazione dei soli veicoli al seguito della stessa, nonché di pronto intervento e di soccorso. A partire dalle 9.30 fino a termine manifestazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti sarà in vigore il divieto di transito.

Mario Tosatti