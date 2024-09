Centrodestra Civico per Ugolini: "Un comitato per le regionali"

Il gruppo del Centro Destra Civico si è riunito in assemblea ed ha ufficializzato all’unanimità il sostegno alla candidata civica Elena Ugolini, impegnata nella sfida delle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre con il sostegno del centrodestra. "Elena è persona concreta e preparata – sostengono Alex Baricordi ed Elisa Cavedagna –, tra le migliori energie che l’Emilia-Romagna potesse esprimere per la guida della Regione. La sua proposta autenticamente civica ha incontrato da subito il nostro interesse e siamo pronti a sostenere il suo progetto e a portare un contributo positivo di idee e programmi, in particolare sui temi della sanità, della scuola, del lavoro e dell’ambiente. Entro pochi giorni sarà completata e ufficializzata anche la costituzione del Comitato civico locale a sostegno della sua candidatura". Nella seduta assembleare si è trattato anche del rinnovo delle cariche provinciali, in programma il prossimo 29 settembre, dove sindaci e consiglieri comunali saranno chiamati a scegliere la prossima amministrazione provinciale. Il Centro Destra Civico ha scelto convintamente di sostenere alla carica di presidente della Provincia Daniele Garuti, attualmente sindaco civico di Poggio Renatico. "Daniele è un amministratore di grande esperienza ed ha dimostrato sul campo ottime capacità sia amministrative che di relazione – è la loro motivazione – La sua candidatura sarà sostenuta da tutto il gruppo consiliare del Centro Destra Civico".