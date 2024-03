Chiuso il percorso di trasformazione. La Fondazione Palio ora è realtà

La Fondazione Palio Città di Ferrara, nella memoria di Guido Angelo Facchini e Nino Franco Visentini, è realtà. L’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore ha di fatto completato il percorso di trasformazione dell’Ente, che si configura così come più strutturato e in grado di tessere rapporti ancora più forti con il mondo associativo e culturale, con soggetti pubblici e privati. "Questo passaggio – commenta il vicesindaco e assessore al Palio, Nicola Lodi – segna un momento spartiacque per il Palio, il cui movimento rappresenta un patrimonio di valore inestimabile per la crescita sociale e culturale della città. Qualche anno fa l’attività del Palio di Ferrara rischiava seriamente di cessare, per carenze strutturali e una situazione finanziaria preoccupante. Oggi si compie un lavoro intenso, volto a mettere in sicurezza la prosecuzione dell’attività e a rendere forte l’organismo del Palio. Il passaggio a Fondazione è la chiusura del processo di consolidamento dell’ormai ex Ente, un atto che proietta nel futuro una delle manifestazioni più identitarie di Ferrara, che negli ultimi anni ha beneficiato di novità che la stanno rendendo sempre più attrattiva e apprezzata. Ringrazio il presidente Nicola Borsetti, i presidenti delle Contrade e della Corte Ducale, i contradaioli, tutti i volontari che hanno percepito l’importanza del cambiamento".

E proprio Borsetti: "Finalmente centriamo un obiettivo che apre un nuovo corso per la storia del Palio nella nostra città. Grazie all’istituzione della Fondazione possiamo contare su una struttura solida che garantisce un futuro roseo al movimento paliesco, più vivo che mai per merito di centinaia di volontari che tengono viva questa manifestazione per 12 mesi all’anno. La nuova fase porterà ad un ulteriore sviluppo del Palio e ci darà modo di farci trovare pronti alle sfide che ci attendono in futuro anche grazie alla possibilità di far nascere più agevolmente progetti fondati sul partenariato fra pubblico e privato".

Scopo della Fondazione è dare "nuovo impulso alla celebrazione della storia della città", rievocando il periodo del massimo splendore della città attraverso "eventi fortemente ispirati dalla tradizione, con l’obiettivo di diffondere il nome di Ferrara in tutta Italia".