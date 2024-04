Cinema e talenti a Villa Mensa

Sarà triennale la Convenzione per attività artistiche, sociali ed educative sul territorio di Copparo nell’ambito del teatro e del cinema fra il Comune e Ferrara La Città del Cinema. Attraverso questo accordo di durata pluriennale l’Amministrazione comunale intende garantire all’associazione piena collaborazione e sostegno, economico e materiale, per la realizzazione e la gestione del progetto Tenda Summer School e Tenda Summer School Junior. Molteplici gli obiettivi: non solo realizzare congiuntamente il Progetto Tenda, ma attuare collaborazioni, eventi, progetti congiunti nell’ambito culturale, in particolare inerenti le discipline delle arti, del cinema e dello spettacolo, e co-progettare attività culturali e didattiche rivolte alla fascia giovanile per promuovere la crescita di nuove professionalità nel campo del cinema e della recitazione. "Siamo felici e orgogliosi di essere arrivati a questa convenzione triennale, storica, capace di fornire maggiore stabilità e garanzia di sostenibilità all’evento – afferma Stefano Muroni, fondatore e anima, insieme a Valeria Luzi, di questa filiera -. Ringraziamo il sindaco Pagnoni, che ha subito intuito le potenzialità di questa iniziativa".