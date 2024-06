Cinema a Ferrara, l’era Notorious. Investiti due milioni per restaurare le sale: “Riaprirà a settembre”

Ferrara, 1 giugno 2024 – Notorious Cinemas scriverà il nuovo capitolo della multisala di via Darsena. È stato infatti sottoscritto un contratto di locazione pluriennale tra la società e Igd SIIQ, titolare della sala.

Notorious Cinemas ha incontrato l’amministrazione comunale per spiegare le prospettive future. Dal primo luglio, la multisala del centro commerciale ‘La Nuova Darsena’, entrerà a far parte del circuito Notorious Cinemas, dando seguito al progetto di sviluppo nel settore della gestione delle sale cinematografiche iniziato nel 2019 (quella di Ferrara sarà la sesta multisala gestita da Notorious). Notorious Cinemas (controllata al 100% dalla Notorious Pictures) è già al lavoro: partiranno infatti da inizio luglio gli importanti interventi di restyling, di risanamento e riqualificazione dell’ex Uci Cinemas.

La volontà è quella di aprire, a tutti gli effetti, con la nuova programmazione cinematografica già da settembre di quest’anno. Nei mesi scorsi era partita la trattativa, avviata da Igd per il subentro di un nuovo gestore dopo Uci Cinemas, che lascerà la Multisala Darsena a fine giugno. Tra i vari nomi, era già emerso quello di Notorius Cinemas. La società investirà una somma considerevole (due milioni di euro) per sistemare le 10 sale presenti, con attenzione soprattutto all’accoglienza del pubblico, con investimenti in tecnologia e poltrone, per garantire un’ottimale visione dei film.

Non da ultimi, sono stati salvaguardati anche i posti di lavoro e Notorious ha già partecipato al bando per proseguire la collaborazione con l’Università per l’utilizzo degli spazi della multisala per le lezioni accademiche. La volontà di Notorious Cinemas, inoltre, è quella di aprire nuove collaborazioni tra Comune e realtà cittadine, in particolare nel settore della Cultura. Un plauso arriva dall’amministrazione comunale. Si apre infatti un nuovo capitolo per Ferrara, città del cinema, con la tutela e la valorizzazione di un suo importante polo cinematografico, il Multisala Darsena.

Sarà un nuovo e importante tassello nell’area di città tra la stazione e la Nuova Darsena, al centro di una più ampia riqualificazione. “Siamo veramente molto felici di poter annunciare che a partire dal prossimo mese di luglio, Notorious Cinemas inizierà a gestire, nella stupenda città di Ferrara, la sua sesta Multisala e avrà la possibilità di far conoscere anche al pubblico Estense il proprio format Notorious Cinemas The Experience – commenta l’amministratore di Notorious, Andrea Satta –. Saremo molto felici anche di collaborare con il Comune, in particolare per ospitare attività di cultura e spettacolo. Con la multisala di Ferrara il nostro circuito diventa a tutti gli effetti uno dei principali circuiti indipendenti del settore cinematografico italiano con una quota di mercato che supererà il 2%”.

“La nuova partnership stipulata con Notorious simboleggia quanto, come Igd, crediamo nel centro commerciale La Nuova Darsena – ha aggiunto Roberto Zoia, amministratore delegato di Igd SIIQ –. Ci siamo immediatamente attivati per la ricommercializzazione del cinema non appena saputo che Uci aveva incluso La Nuova Darsena tra i cinema oggetto della razionalizzazione dei multisala che aveva in programma”.