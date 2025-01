Città piegata dal vento. Alberi caduti e danni. Una ventina di interventi

Un forte vento si è abbattuto sull’Emilia Romagna: soltanto nel Ferrarese una ventina di chiamate ai vigili del fuoco. Alberi e rami caduti, pali di Telecom pericolanti e antenne delle case messe in sicurezza dai pompieri, questi gli interventi più ricorrenti. Le zone colpite dalle raffiche sono state Cento, Portomaggiore, il capoluogo e anche Codigoro. Nessuno è rimasto ferito ma i vigili del fuoco sono stati costretti al superlavoro. Il forte vento ha colpito, come detto, tutta la Regione. Viale Aldo Moro ha fatto una prima conta dei danni registrando tetti scoperchiati nel Bolognese e la chiusura del Pontelungo a Bologna. A Cesenatico un peschereccio che è finito alla deriva contro gli scogli. Poi, un po’ dappertutto, alberi, rami, lampioni e pezzi di edifici caduti a terra. Criticità anche alle linee elettriche. E tre aerei in arrivo all’aeroporto Marconi di Bologna, dirottati, invece, su altri scali. Sono gli effetti del forte vento che ieri ha colpito gran parte della nostra Regione in particolare le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Ferrara ha fatto registrare piccoli interventi, che hanno comunque tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando estense.