Clara, la raccolta rifiuti diventa quindicinale

Continua il processo di omogeneizzazione dei servizi nel bacino servito da Clara. A partire dal prossimo 2 gennaio, anche nei Comuni di Codigoro, Copparo, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore e Voghiera la raccolta del rifiuto non riciclabile avrà frequenza quindicinale, come avviene già da tempo nell’altra metà dei Comuni gestiti dall’azienda. I dati della raccolta confermano infatti che la frequenza quindicinale è del tutto compatibile con la produzione di rifiuto indifferenziato in questo territorio.

Come viene spiegato dalla società, "per ridurre le quantità di rifiuto indifferenziato - che, ricordiamo, è il meno sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, dovendo essere necessariamente smaltito al termovalorizzatore - è importante separare quanto più possibile i rifiuti domestici riciclabili (carta, imballaggi in plastica e lattine, vetro, organico) e conferirli nei contenitori dedicati in possesso di ogni utenza, o consegnare ai Centri di Raccolta quelli non gestibili tramite il servizio porta a porta".

I calendari recapitati a tutti gli utenti tramite l’ultima fattura dell’anno, così come i calendari pubblicati sul sito clarambiente.it e sulla app Junker riportano già le frequenze aggiornate. Sempre in tema di raccolta "porta a porta", sono cambiate le modalità di ritiro delle dotazioni standard di sacchi. Sul sito web e sulla pagina Facebook della società sono riportate tutte le indicazioni utili riguardo punti per il ritiro e orari di apertura, zona per zona (già pubblicati anche i calendari per gennaio e febbraio 2025).

Per l’ultimo giorno dell’anno, martedì 31 dicembre, si ricorda altresì che i Centri di Raccolta di Migliaro, Mirabello e Portomaggiore saranno aperti la mattina, con i seguenti orari: Migliaro dalle 8 alle 13 (anziché 14.30-17.30); Mirabello dalle 8 alle 13 (anziché 8-17); e Portomaggiore dalle 8 alle 13 (anziché 13-17). Scaricando l’app Junker è sempre possibile ricevere gli aggiornamenti su orari e modifiche dei servizi.