Collaboratori in cucina per il Tempio di Maxim

Il Tempio di Maxim di Lido delle Nazioni del Comune di Comacchio, ristorante situato davanti al mare è alla ricerca di nuovi collaboratori per la stagione estiva. Nello specifico a partire da marzo 2024 sono ricercate diverse figure specifiche rivolto ad ambosessi. Nel dettaglio per la cucina 1 cuoco (tempo lavorativo: pranzocena), 2 aiuto cuoco (tempo lavorativo: pranzocena) e 1 lavapiatti (tempo lavorativo: venerdìsabatodomenica). A servizio della sala ristorante ricercati 1 cameriere (tempo lavorativo: pranzocena), 3 commis di sala (tempo lavorativo: cena) e 1 barista (tempo lavorativo: venerdìsabatodomenica). Nella pizzeria della struttura ricercato 1 pizzaiolo (tempo lavorativo: pranzocena) e 1 fornaio (tempo lavorativo: cena). La ricerca su persone realmente interessate, con inquadramento contrattuale a tempo determinato. Disponibilità per il personale assunto di vitto e alloggio. Sede di lavoro al Lido delle Nazioni.