Confidenze di sé: un manuale d’uso per il dolore

Da poco è stata pubblicata ’Confidenze sull’uso di sé’, la quinta raccolta di poesie di Riccardo Carli Ballola: manuale d’uso per muoversi agilmente nel mondo e strumento utile alla conservazione di noi stessi. In questo libro vi è celata una lezione non scontata, che è quella di saper vivere dentro e attraverso il dolore. ’Confidenze sull’uso di sé’ raccoglie 60 poesie ispirate dall’idea che, nell’uso di noi stessi, sia importante ritrovare, recuperare e irrobustire la piccola trincea fisica perduta con la quale fronteggiare la brutalità avvolgente del linguaggio empatico. Quello stesso linguaggio che trasuda volontà di dominio. È importante riconoscere al corpo un’autonomia nell’uso di sé, che precede quello della parola, quale espressione materiale di un bisogno autofondante, indipendente dalla condivisione, perciò estraneo all’irretimento con cui con essa (parola, discorso) cerca di farne l’eterno ostaggio. Confidenze, queste, che ricercano non semplicemente un lettore, ma la compagnia di qualcuno, offrendo in cambio versi sciolti da assaporare.

Riccardo Carli Ballola (Comacchio, 1953) è laureato in filosofia. Ha pubblicato: ’Poesia popolare orale comacchiese’ (Libreria Rizzati, 1979). È autore di racconti gialli, thriller, fantascienza e storici, in antologie: ’Polvere’ (Giallo Mondadori, 2012), ’Sapore di mare’ (Esperienze in giallo, 2011), ’Più livido del buio’ (Cordero, 2016), ’La piscina’ (Il Rio, 2019), ’Quasi una favola’ (StorieNoir, 2023), ’Che fine ha fatto Lulù?’ (Atlas Books, 2023). In versione ebook ha pubblicato: ’Il volto dell’Amore’ (Milanonera, 2013), ’Puzza di bruciato (Eee, 2015), ’Io sono immortale’ (Sirena Dark, 2017). ’C’era una storia’, ’365 racconti gialli thriller e noir’ (Delos, 24). Le sue poesie sono su riviste e antologie: Dal 2021 pubblica con Montag, tra i lavori più recenti: ’L’inutilità del giorno’ (2023) e ’Rudimenti di autosoccorso’ (2024).