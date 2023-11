"Contro la Violenza sulle Donne: Spettacolo Culturale al Teatro Arena"

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale e l’Udi di Codigoro promuovono lo spettacolo culturale che andrà in scena domani alle 10 al teatro ‘Arena’. L’evento giunge a corollario del ciclo di incontri infoformativi, tenuti in biblioteca, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato-Centro operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni-Emilia Romagna, del neurologo Gianni Serra, già Direttore del Distretto sanitario sud-est, delle psicologhe Anna Ruggeri e Cristina Meneghini, rispettivamente responsabile del Servizio Ausl ‘Liberi dalla Violenza’ e responsabile dell’Unità Operativa di Psicologia Primaria dell’Ausl di Ferrara. Contribuiranno a dare forma allo spettacolo le scuole di danza locali, gli studenti del Polo di istruzione superiore ‘Guido Monaco’ di Pomposa.