Copparo accoglie la statua di Fatima. L’arrivo in elicottero e la messa

Copparo si appresta a vivere una settimana di fede, preghiera e speranza con un evento straordinario che torna a ripetersi a distanza di undici anni. Dal 27 aprile al 4 maggio, infatti, la comunità accoglierà e custodirà la statua pellegrina della Madonna di Fatima: "Un appuntamento spirituale atteso e significativo – ha sottolineato il parroco Don Daniele Panzeri –, in comunione con il messaggio che la Vergine Maria affidò ai tre pastorelli a Fatima nel 1917: un richiamo potente alla preghiera, alla conversione e alla pace, oggi più che mai attuali".

E a richiamare la discesa di Maria dinanzi agli occhi dei pastorelli a Cova da Iria, domenica arriverà dal cielo a bordo di un elicottero che atterrerà tra le 16 e le 16.30 nel prato antistante il cimitero in via Certosa, per essere poi accompagnata in processione dinanzi al Municipio per l’accoglienza da parte delle autorità e proseguire verso la chiesa arcipretale dei Santi Pietro e Paolo per la messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Ferrara Gian Carlo Perego, che al termine della celebrazione procederà ad un atto solenne di consacrazione dell’intera Diocesi al Cuore immacolato di Maria.

Durante la settimana di permanenza della statua della Madonna di Fatima a Copparo, si susseguiranno momenti di preghiera, sante messe, processioni mariane, adorazione eucaristica, confessioni, catechesi e veglie. Tra i momenti più importanti, la celebrazione da parte di don Vasyl Verbitskyy della Divina liturgia bizantina con la comunità ucraina di Ferrara (il 30 aprile alle 20.30): un’occasione in cui "imploreremo da Maria – ha proseguito il parroco di Copparo – il dono della pace per l’Ucraina e per tutto il mondo".

Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie, ai giovani, agli anziani e a chi soffre, affinché tutti possano trovare conforto e rinnovata speranza. E in questo solco, il 1° maggio alle 16 vi sarà la celebrazione della Santa Messa per gli ammalati con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione degli Infermi: a presiedere l’Eucarestia sarà don Giovanni Pisa, assistente ecclesiastico Unitalsi.

Don Daniele ha evidenziato come l’arrivo della statua si collochi in un momento particolare per la Chiesa universale, che quest’anno celebra il Giubileo (con la chiesa arcipretale di Copparo che è una delle chiese giubilari), e che dopo la morte di Papa Francesco si prepara al Conclave.

Valerio Franzoni