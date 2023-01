Corrado Salustro morto, addio al noto imprenditore di Cento

Elisoccorso: l'imprenditore è stato trasportato al Maggiore di Bologna dopo il malore dove è deceduto (foto geneica)

Cento (Ferrara), 26 gennaio 2023 – Non ce l'ha fatta Corrado Salustro, il noto imprenditore centese che martedì mattina era stato trovato in casa, riverso a terra a seguito di un malore che lo aveva colpito metre scendeva le scale. Il 74enne è morto stanotte all'ospedale Maggiore di Bologna dove era stato elitrasportato a seguito delle gravi condizioni riportate.

Per tantissimi anni era stato alla guida dell'azienda Co.ge.fer fondata più di 30 anni fa, uomo molto conosciuto non solo a Cento ma anche a livello internazionale. Oltre ad essere un imprenditore, infatti, è Console onorario della Repubblica di Polonia, a Bologna, carica che fa del centese uno dei più riconfermati consoli della Polonia ricoprendo il ruolo per più di una trentina di anni. Cavaliere della Repubblica e insignito anche del riconoscimento dell'Ordine al Merito della Repubblica aveva intessuto rapporti anche molto importanti con il Vaticano.