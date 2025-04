Cura dell’ambiente e clima, un incontro per sensibilizzare

Un’iniziativa tutta incentrata sull’ambiente con particolare attenzione al tema della sostenibilità, del cambiamento climatico, delle risorse naturali e della fauna, è "Ci mettiamo il cuore", in programma oggi elle Vallette di Ostellato, una rassegna giunta quest’anno alla seconda edizione. Le varie iniziative saranno proprio occasione di divulgazione e riflessione su questi temi, al fine di sensibilizzare quanto più possibile persone di ogni età, bambini, ragazzi e famiglie al rispetto e alla cura per l’ambiente. Alle 9 il primo appuntamento, con i Buldozer per pulire insieme a loro un tratto dell’argine del circondariale (ritrovo davanti alla biglietteria). Durante l’iniziativa, aziende, esperti, imprenditori e personalità del territorio illustreranno e proporranno percorsi formativi proprio in merito ai cambiamenti climatici.