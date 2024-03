Curtarello su Stirpe: "E’ il suo tentativo di rimanere a galla"

ARGENTA

"I cambi di casacca come il suo sono il motivo per cui sempre più cittadini perdono fiducia e si allontanano dalla politica intesa come partecipazione alla gestione della res publica anche locale: è molto triste". La linea del segretario provinciale del Carroccio, Ottavio Curtarello (foto), è molto chiara. La migrazione dal Carroccio a Fratelli d’Italia di Gianni Stirpe (anche Sara Buscaroli ha deciso di uscire dal partito) non è passata inosservata. Anzi. Curtarello ricostruisce la vicenda mettendo in fila i fatti dal suo punto di vista. "Argenta è un comune sopra i 10mila abitanti e, di conseguenza, le decisioni da intraprendere sono assunte a livello regionale – così il capogruppo del Carroccio - . Più e più volte abbiamo detto e ripetuto a Stirpe e a chi ci chiedeva, che eravamo in attesa di una decisione in merito alla candidatura. Decisione comunicata pubblicamente dalla segreteria regionale individuando in Azzalli la candidata unitaria del centrodestra. Non capiamo, quindi, tutta questa incontinenza politica che Stirpe e Buscaroli avevano nell’uscire con un comunicato non concordato". Il primo comunicato, che risale a qualche mese fa, non fu concordato e generò non pochi mal di pancia. Ora come allora. "Stirpe – riprende Curtarello - ha ripetutamente detto che non ne avrebbe più voluto sapere di ricandidarsi e che il suo mandato sarebbe finito nel 2024. È evidente che questo è il suo modo di ’galleggiare’ e di andare dove tira il vento migliore: ancora più triste". "La sezione di Argenta – chiude - non ha mai dichiarato di non accettare Azzalli come candidata e quindi affronterà la propria campagna elettorale a suo sostegno con lo stesso entusiasmo e metodica di quella che ha svolto nel 2019".

f.d.b.