Da ’Giuseppe’ serata con il Lions e con l’ospite Braghin

Continuano le serate aperte alla cittadinanza organizzate dal Lions Club Copparo e patrocinate dal Comune. Venerdì, al ristorante albergo da Giuseppe a Copparo alle 20.45, incontro di informazione riguardo al crowdfunding. Uno strumento di raccolta fondi che ha lo scopo di cercare sostenitori per il finanziamento di progetti basato non tanto sulla ricerca di grandi capitali, ma piuttosto sulla contribuzione di piccoli e medi donatori e finanziatori, generalmente attraverso una piattaforma digitale. Il relatore della serata sarà Massimiliano Braghin (foto), laureato in Economia aziendale a Ca’ Foscari nel 1999, ha avviato la propria carriera lavorativa come temporary manager implementando, anche dal punto di vista informatico, sistemi di controllo di gestione/finanza. "Nel 2016 – riportano dal sodalizio copparese – ha fondato InfinityHub (di cui attualmente è presidente e Ceo), primo portale per la conversione energetica sostenibile made in Italy e da qui inizia la sua storia di imprenditore. InfinityHub, oggi in Borsa Italiana, nel private market di Elite, è la prima esperienza europea di ESCo (Energy social Company) che usa il crowdfunding per cofinanziare i progetti della propria community e ad oggi conta 1.050 soci, tredici progetti green attivi, che attraversano lo spaziotempo dal 2016 ad oggi e l’Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest". Il dottor Braghin ha condotto diciotto campagne di crowdfunding sulle otto piattaforme italiane più importanti raccogliendo un totale di 6,5 milioni di euro. Scopo principale è finanziare con uno strumento moderno e innovativo il volontariato, le start-up e le piccole e medie industrie. Il Lions presieduto da Alberto Malagodi, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa aperta al pubblico.