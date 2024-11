Da Guerritore a Travaglio, la stagione ai Fluttuanti

Gaia De Laurentiis e Max Pisu sono i protagonisti di "Come sei bella stasera", una commedia scritta da Antonio De Santis (storico autore di Ale&Franz, sceneggiatore e pubblicitario), diretta da Marco Rampoldi, in scena ieri sera al Teatro dei Fluttuanti di Argenta. La commedia quindi ha aperto la stagione teatrale ai Fluttuanti, un cartellone davvero ricco e variegato, dove prevale il comico, ma non mancano anche i concerti, la prosa e anche alcuni balletti, come l’immancabile Lago dei cigni. Due gli spettacoli fuori abbonamento: il primo è il 12 dicembre con Drusilla Foer, l’altro il 23 aprile con "Osteria Giacobazzi", una panoramica delle scene più divertenti di uno dei beniamini del Fluttuanti, Giuseppe Giacobazzi. A grande richiesta ci sarà il ritorno di Angela Finocchiaro, il 5 febbraio: la vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della società e della famiglia l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Molto atteso anche "Mentre rubavo la vita", con Monica Guerritore, un omaggio alla poetessa Alda Merini. Riflessioni acute della storia italiane contemporanea le proporrà Marco Travaglio, giornalista, scrittore e direttore di Il fatto quotidiano, con "I migliori danni della nostra vita"; il cartellone si chiuderà con la comicità di Vito: "L’altezza delle lasagne". Tra i concerti, la tribute band dei Queen e dei Pooh, il musical "Flashdance", i gemelli di Guidonia, già collaboratori di Fiorello.

Franco Vanini