Devastano un bar, due minorenni in manette

RIVA DEL PO

Tentata rapina, danneggiamento, lesioni e resistenza ai carabinieri. Sono questi i gravi reati dai quali dovranno difendersi due dei quattro ragazzi coinvolti nella rissa al bar La Botte di Serravalle, frazione di Riva del Po, finiti in manette nelle scorse ore. Tutto è successo giovedì notte: un gruppo di quattro giovanissimi, tutti minorenni, in stato di evidente agitazione psicofisica si sono presentati in Piazza Mazzini a Serravalle per poi dirigersi in un bar. Qui erano presenti altri frequentatori. Tra questi anche il figlio dei titolari, intento a fumare la sua sigaretta elettronica. Una volta notato il gruppo di avventori, due di loro, 15 e 17 anni, si sono avvicinati cercando di ottenere quasi con la forza la sigaretta.

Al rifiuto del giovane, dal branco è partito un pugno al volto. Poi la fuga. Ma i carabinieri, già informati dell’accaduto, si sono messi al loro inseguimento nelle vie del paese. I quattro, invece, sono tornati ancora più esagitati nel locale, e hanno iniziato a scagliare oggetti contro le vetrate del bar-ristorante. Ancora una volta, dopo gli atti vandalici, hanno tentato di darsela a gambe ma sono stati immediatamente fermati dai militari. I minorenni sono stati portati in caserma per essere interrogati e successivamente scortati al carcere minorile di Bologna.

Il pm di turno per due di loro, secondo le accuse i veri artefici di tutti i vandalismi, ha optato per l’arresto, mentre per gli altri – a quanto parrebbe rimasti defilati nella vicenda – potrebbe scattare una denuncia. L’ultimo responso non ha tardato ad arrivare, ieri mattina infatti ecco la notizia della convalida dell’arresto.

Entrambi, su decisione del giudice, per il momento resteranno ai domiciliari. Notizia che allieta, sebbene si tratti di giovanissimi, la comunità che era molto scossa.

Il primo cittadino, Andrea Zamboni, ha spiegato: "Speriamo ciò sia d’esempio a tutti gli altri giovani. Quando si ha la vita davanti, perché sprecarla in questo modo? Esprimo di nuovo la mia solidarietà alle persone lese e ringrazio davvero i carabinieri per essere interventi prontamente ed aver assicurato i ragazzi alla giustizia". Tutto il paese, fin dai primi momenti, aveva dimostrato grande sdegno e rabbia attorno a quanto accaduto e si era stretta attorno alle vittime dell’aggressione e degli atti vandalici.

Jasmine Belabess