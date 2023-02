Dibattito sul ’tesoro’ del Carnevale Le ricadute per economia e turismo

CENTO

L’impatto economico di un grande evento come il Carnevale di Cento: è il focus del convegno in programma oggi a Cento al Palazzo del Governatore dalle 17. "E’ il secondo appuntamento in programma promosso dalla Commissione turismo istituita dalla giunta provinciale di Ascom Confcommercio - spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio - a Cento affrontiamo il tema dell’impatto economico dei grandi eventi, come lo storico Carnevale. Il turismo sta ripartendo: nel 2022 a livello provinciale abbiamo avuto nei pernottamenti un + 4,3% rispetto al 2019. Proprio i grandi eventi come il Carnevale di Cento sono il potente volano per dare respiro all’economia. L’accordo di collaborazione siglato da Ascom con l’Università di Ferrara ci permetterà di realizzare un primo osservatorio economico di valenza provinciale in grado di monitorare, dati alla mano, il "peso" di questi eventi e dunque fornirci indicazioni e spunti chiari, concreti".

Interverranno il direttore generale di Ascom Davide Urban, il presidente provinciale Ascom Amelio, il Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, l’assessore Silvia Bidoli, Silvia Pedriali, di Ascom Cento, Ivano e Riccardo Manservisi della Manservisi Eventi a raccontare come il loro sogno sia diventato un progetto imprenditoriale che dal 1990 ha trasformato e portato alla ribalta internazionale la kermesse. A indicare il "valore" economico diretto ed indiretto di un grande evento come il Carnevale sulla filiera del terziario saranno poi Enrico Bracci, ordinario di Economia Aziendale di Unife, e Massimo Feruzzi amministratore delegato di JFC, società di consulenza turistica e territoriale che negli anni della pre-pandemia realizzò una serie di interessanti studi volti a quantificare il "peso" economico degli eventi carnevaleschi nel nostro Paese. Infine, Alessandro Ramin, artista della cartapesta e scenografo della Fondazione Borgatti darà voce all’ "anima" della manifestazione che affonda le sue radici ai primi anni del ‘600. Un pomeriggio intenso con le conclusioni dell’assessore regionale Paolo Calvano che ribadirà la forte attenzione istituzionale dell’Emilia-Romagna alla kermesse.