Disinfestazione, ricerca nuovi addetti

L’azienda Global Service ricerca due figure specifiche. Ricerca rivolta ad ambosessi. Si tratta di un aiuto addetti alla disinfestazione nella preparazione attrezzature, mezzi, specificamente nell’ esecuzione dei lavori di disinfestazione e di derattizzazione. Necessaria esperienza lavorativa preferibile di sei mesi, essere in possesso della patente B ed automunito. L’inquadramento contrattuale sarà a tempo determinato. Il luogo di lavoro è Ferrara e provincia in cantieri vari. Orario di lavoro part-time 38 ore settimanali dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 16.45. La seconda ricerca è di una persona per la consegna e ritiro di biancheria alle unità operative dell’ospedale con esperienza lavorativa preferibile di sei mesi, patente B, automunito. Contratto a tempo determinato. Il luogo di lavoro è a Ferrara.