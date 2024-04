Donato il labaro del 1948 per ricordare la figura della maestra Alda Costa

Nell’ambito delle cerimonie del 25 aprile a Copparo, uno speciale spazio sarà dedicato al ricordo dell’80° anniversario della morte di Alda Costa, avvenuta il 30 aprile 1944. La commemorazione si terrà, alle 12 di domani, nella galleria civica che porta il nome della maestra elementare, dirigente socialista e convinta antifascista. Ad introdurla sarà l’intervento di Roberto Parisini, docente di storia contemporanea dell’Università di Ferrara, che approfondirà la figura di Alda Costa, la cui vicenda fu rievocata da Giorgio Bassani ne "Gli ultimi anni di Clelia Trotti". Un momento particolarmente emozionante sarà la consegna alla comunità copparese della donazione di Gian Paolo Bertelli dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, che ha voluto fosse il Comune di Copparo a conservare il labaro realizzato dal premio oscar Carlo Rambaldi, che raffigurò Alda Costa sulla seta di un paracadute alleato. Il labaro, commissionato per la sede del Psi, è datato 1948: fu esposto in una mostra di cui esiste documentazione probante fotografica e si ritrova in un’immagine della cerimonia ferrarese della Liberazione del 1950. "Ho trovato e acquistato il labaro in un mercatino circa vent’anni fa – ha spiegato Bertelli, affiancato da Fausto Bonazza, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri -. Ho avuto diverse richieste, ma ho sempre rinunciato alla vendita e desidero che lo abbia Copparo, paese dove Alda Costa è stata imprigionata ed è morta, affinché lo esponga". A ringraziare a nome della comunità, il sindaco Fabrizio Pagnoni, il quale ha anticipato che il labaro verrà esposto durante la cerimonia dell’anniversario della Liberazione; poi, terminati i lavori di riqualificazione della Galleria Civica Alda Costa (programmati per il 29 aprile) troverà la sua collocazione proprio lì.