Ecco Forza Italia e Noi Moderati: "Volti nuovi per dare una svolta"

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Fabrizio Toselli e quello di Noi Moderati Andrea Rossi ha tenuto a battesimo ieri mattina, nel Bar Unico, il gruppo dei candidati azzurri alle prossime amministrative. Si tratta di Gabriele Strozzi, Mattia Nanetti, Federica Rubbi, Michele Gotti, Rosella Seghi, Nicholas Profano, Iva Bonzi, Sandro Colombani, Diva Chendi, Marco Battaglieri, Ilaria Vergnani, Alberto Demaria, Aurelio Pocaterra ed Elisa Venturi. Forza Italia rappresenta circa il 10% degli elettori (percentuale riferita alle Politiche) e ha scelto di appoggiare la candidatura a sindaco di Gabriella Azzalli, che gli ha dato il benvenuto: "Forza Italia presenta una lista rinnovata, contiene la tradizione e candidati di lungo corso, ma anche volti nuovi, soprattutto giovani e donne. E’ un alleato prezioso, con il quale abbiamo lavorato sui temi più importanti". "Si avverte in città la voglia di cambiare – interviene il coordinatore locale e capolista di Forza Italia, Gabriele Strozzi – e noi siamo pronti, secondo lo slogan: moderati si decide". E a proposito di moderati, il coordinatore provinciale di "Noi moderati", Andrea Rossi, sottolinea: "Appoggiamo i candidati per il cambiamento in tutta la provincia, soprattutto ad Argenta, dove la sinistra governa dal dopoguerra. E’ ora di guardare al futuro con ottimismo e concretezza". In lista anche il ventenne Mattia Nanetti, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani: "Credo nel progetto, Argenta necessita di un cambio di rotta".

Franco Vanini