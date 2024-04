Elezioni, il centrodestra compatto:: "Ricci per cambiare a Ostellato"

OSTELLATO

Il centrodestra di Ostellato ha scelto il ’noto’ per cercare di spodestare il centrosinistra che guida ininterrottamente il Comune di Ostellato dal dopoguerra e che si presenta compatto a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Elena Rossi. Si è costituito ufficialmente la scorsa settimana il Comitato elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Ostellato di Antonio Ricci, appoggiato da tutto il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati) e da Rete Civica, movimento che raggruppa le principali e più importanti realtà civiche del territorio. La lista a sostegno di Ricci si chiamerà "Ostellato Cambia" e ha come principale obiettivo quello di cambiare prospettiva al territorio ostellatese, offrendo una alternativa seria all’attuale amministrazione uscente di sinistra. Ricci è un noto imprenditore agricolo, in politica da una trentina d’anni. "La proposta che sarà presentata all’attenzione dei cittadini – spiega Ricci - è un progetto che sia veramente vicino ai bisogni e alle esigenze di famiglie, imprese e associazioni, con particolare attenzione alla sicurezza, sanità, sociale e sviluppo economico. Sono contento di impegnarmi nuovamente a servizio del territorio, ho trovato piena sintonia e sostegno da parte dei partiti e dei movimenti che mi appoggiano e tanto entusiasmo da parte del gruppo che mi sostiene. La squadra è ormai ultimata, tutte persone del territorio che hanno voglia di cambiare direzione e vedere una Ostellato diversa. Nei prossimi giorni, oltre alla squadra di candidati, presenteremo anche il simbolo della lista e le linee programmatiche". E conclude: "Siamo molto fiduciosi, anche perché partiamo da una buona prospettiva: alle ultime elezioni politiche del 2022 il centrodestra a Ostellato ha raccolto il 52% di consensi contro il 27% della coalizione di sinistra. Questo ci fa ben sperare e ci invita a una riflessione concreta: cambiare Ostellato si può e noi metteremo in campo tutte le capacità e competenze per essere all’altezza della situazione". Alle urne si prospetta la partecipazione di quattro liste: il centrosinistra di Elena Rossi; "ViviOstellato" con candidato sindaco Michele Brancaleoni; "Ostellato cambia" con candidato sindaco Antonio Ricci e si prefigura anche "Insieme per Ostellato", con la discesa in campo di Rossano Forlani, consulente aziendale ed ex dipendente Protec, al cui interno ci sarebbe anche il consigliere uscente, ex calciatore e ora allenatore di successo Davide Marchini e l’imprenditore dogatese Manuele Marani. "Per evitare l’eccessiva frammentazione – dice Ricci – avevo contattato Insieme per Ostellato, ma sono stati irremovibili".

Franco Vanini